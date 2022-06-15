«Вы — деревня, идите и не звоните»

№20 (689) от 15 июня 2022 г.

Жители деревни Большое Сотниково вот уже десять лет добиваются решения «канализационной» проблемы, которая заключается в … отсутствии в Урицком районе канализации как таковой. Местный активист Федор Дмитриевич Минаев — ветеран алмазодобывающей компании «Алроса», более сорока лет проработавший в Якутии и приехавший в Орловскую область в 2012 году по программе переселения, пытается всеми законными способами «воодушевить» районных чиновников на создание структуры, которая бы занималась и водоподачей, и водоотведением. Или хотя бы на строительство очистных сооружений, чтобы жители не переплачивали за «доставку» канализационных отходов в Орел.

«В поселке Нарышкино всего два узкопрофильных объекта, в структуре которых находятся очистные сооружения, рассчитанные на обслуживание исправительной колонии №5 и школы-интерната, — рассказал Минаев. — Проблемы своевременного вывоза жидких бытовых отходов никто не решит, пока не будут построены новые очистные сооружения. У чиновников районной администрации один ответ: «Нет финансовых средств на эти цели». А по поводу приобретения спецтехники ёмкостью не менее восьми кубов для откачки и вывоза ЖБО: «вопрос будет рассматриваться в случае наличия финансирования». Такого случая не было и не предвидится. И никто ничего не предпринимает. Району нужно выбивать деньги. Чиновники вместо этого предлагают гражданам обращаться в орловскую организацию, которая занимается откачкой и вывозом ЖБО, не поинтересовавшись, в какую сумму будет обходиться каждому домовладению один такой рейс, туда и обратно. Еще нас направляют к ИП, оказывающим такие услуги. Но все ИП работают на коммерческой основе и на их условиях, когда и как им удобно».

У Минаева на руках «переписка» с администрацией района, «Единой Россией», Росприроднадзором, департаментом ЖКХ, протоколы сходов жителей микрорайона им. В.В. Манташева деревни Большое Сотниково: горы исписанных листов бумаги, половина из которых — копии друг друга: всем известна привычка чиновников из года в год цитировать самих себя. В районе не было денег на ремонт единственной илососной машины (которой, к слову, больше нет), на строительство очистных сооружений, на ремонт большесотниковской дороги (их «нашёл» Минаев), подозреваем, и на другие нужды жителей Урицкого района денег тоже нет. Зато, как мы видим из соцсетей местных чиновников и депутатов, средства находятся на бесконечные районные праздники, которые здесь проводятся в большом количестве и с большим размахом. Наверное, жители района не против увеселительных мероприятий. Но, может, работникам райадминистрации стоит подумать и о том, что разумнее расходовать хотя бы часть этих средств на текущие районные нужды и иногда интересоваться содержанием госпрограмм, предусматривающих строительство и дорог, и канализации.

— Я переехал в микрорайон, построенный компанией «Алроса» для ветеранов, в 2012 году, — рассказывает Минаев. — И почти сразу же обратился к главе района Алексею Романову: когда будет решена проблема с откачкой и вывозом жидких бытовых отходов? Ведь даже в Нарышкино нет ни очистных сооружений, ни канализации, а это поселок городского типа. В районе семь сельских поселений, в том числе и наше, Котовское. А в нашем поселении 26 населенных пунктов. Все пользуются выгребными ямами, так называемыми септиками. В районе было два муниципальных предприятия — у тепловиков была илососная машина восьмикубовая, у граждан — восьмикубовые септики. Ну, периодически мы машину заказывали, приезжает — на руки платим 1100 рублей, машина чистит и уезжает. Вывозит ЖБО – а сливать некуда. Очистные есть у исправительной колонии №5 в Нарышкино. Естественно, они рассчитаны на количество «сидельцев», а не на жителей наших деревень, очистные есть и в школе-интернате, но только для этой организации.

— Нечистоты годами выливались куда придется. Об этом мы говорили и писали в разные инстанции. Мы же используем и моющие средства, и химию различную, и куда все это сливается? От правительства области наши обращения идут в администрацию Нарышкино, района, они пишут: нет средств, чтобы построить очистные сооружения и центральную канализацию, хотя мы этот вопрос не ставили.

— Мы хотели, чтобы были очистные сооружения в районе. Сельские поселения — это огромное количество частных домов – и Нарышкино нуждаются в очистных. Я не знаю, как там сливают, знаю, что их штрафуют. Вот водитель из муниципального предприятия приезжает: «Идите вы все лесом, меня штрафуют на пять тысяч, я не буду вывозить». Муниципальное предприятие было, была илососная машна, я ездил к директору, он сказал: эта машина, как пятая нога у собаки, — мешает. Они это предприятие обанкротили, машину продали в соседний район. Нам пишет администрация: есть договор с муниципальным предприятием в Орле, то есть нужно заказывать машину из города — а там они в основном пятикубовые, года три назад я попробовал позвонить — пять тысяч, сейчас, наверное, и того больше. Там есть еще восьмикубовые и десятикубовые, а это вообще заоблачные цены. Мы все в основном пенсионеры и в средствах ограничены.

— Были на приеме у господина Вдовина (вице-спикер Орловского облсовета, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия». – Прим. ред.), и он нам пообещал: тридцать процентов, что машину я вам выбью в это предприятие. Пришла эта машина — ведро с болтами. Она один раз выехала… Администрация нам пишет: обращайтесь к частникам. Но с частником как: то насос поломался, то хочу – поеду, не хочу — не поеду. Их тоже ловят, а еще есть ООО, тоже «Жилводсервис», в Нарышкино. Они нам говорят: мы не успеваем охватить Нарышкино, а вы — деревня, идите и не звоните. Поэтому мы и просили: создать какое-то предприятие, которое бы занималось воодотведением и водоподачей. С диспетчерской службой. Я заказываю на какое-то число и знаю, что ко мне приедут. Чтобы так было. Для людей.

— Есть такая госпожа Савенкова — она в администрации главный архитектор и еще сидит на стуле начальника ЖКХ. Последний сход был у нас в октябре прошлого года, у нас 37 домов в микрорайоне, а в деревне Большое Сотниково — порядка 500 домов. Приехала Савенкова. Люди высказались, есть протокол, пришел нам ответ, в котором всё искажено. И написано там, что писали Вдовину: якобы мы требуем центральную канализацию, очистные сооружения, и то же самое в этом протоколе, как под копирку. Мы же на сходе предлагали другое: тем машинам, которые приходят из Орла, разрешить сливать здесь, чтобы вся наша пенсия не уходила на канализацию. И основная наша просьба, в который раз повторюсь, — это строительство очистных сооружений и создание структуры, которая бы занималась водоподачей и водоотведением.

— Я, когда добивался ремонта дороги от Нарышкино до Болотовских дворов, дошел до приемной президента, оставил там свое обращение, через неделю мне звонят, приглашают на встречу. Это было в 2020 году. Я приезжаю, сидит наш глава, и был такой Субботин — по дорогам, Блохин еще и представитель ЦФО.

— Федор Дмитриевич, расскажите, что вас не устраивает, — спрашивают. Ну я и рассказал.

Они говорят:

— В этом году мы не будем руки вашему правительству выкручивать, включаем вас в программу на следующий год, это национальный проект.

— Давайте так, — говорят. — Договариваемся и делаем дорогу. Сделали. В целом дорога нормальная. А то наша администрация, та же Савенкова, писала: у нас нет данных, у нас информации нет, когда будет ремонт дороги. Я уже высказывал главе: «На кой вы держите этих людей?» Как к человеку к ней у меня претензий нет, но как к специалисту… Нельзя так работать. Естественно, они все в «Единой России». Я и Вдовину говорил: «Не пора ли чистку проводить?». Люди ведь теряют веру. Они мне говорят: «Здесь бесполезно». Местные, которые здесь живут. Я, когда прихожу на какое-то собрание или на сход, сижу и смотрю, кто выступает. Никто. Учителя только, их там снимают с занятий, человек десять. И вот они поют главе дифирамбы.

— Я ведь тоже был главой администрации города Удачный, после института сорок лет отработал на Севере, в Якутии. Удачный — это почти у полярного круга. В перестройку попал, такой страшный период был. По полгода не платили, жрать нечего было, извините за выражение. Я брал КамАЗы и ехал к якутам, менял старые трубы, еще что-то на оленину. Потому что захожу к нянечке из детского сада домой, холодильник открываю — ничего нет. Люди к администрации приходили с плакатами: «Минаев, отдай наши зарплаты». Вот как жили. Но не доводили же людей до самого края. Работала власть потому что.

— Что касается последнего ответа правительства области. Исполнитель пишет: если к нам обратится администрация района, то рассмотрим включение в одну из госпрограмм. И что, районные чиновники не знают, что госпрограммы существуют? А они сидят. Я об этом им говорил в открытую: «Почему вы не ходите и не добиваетесь?» Никто не ходит, ни чиновники, ни общественные организации: профсоюзы, женсовет, казаки, там казак Губанов есть, до сих пор ответ мне не написал. Есть общественная палата и совет ветеранов есть. Я говорил им: «Засылайте ваших общественников в правительство, если чиновники боятся или не хотят.

— И вот сейчас выясняется, что правительство области предлагает войти в федеральную программу, а наши все пишут: денег нет…

18 мая 2022 года Федор Минаев получил очередной ответ от чиновников администрации Урицкого района за подписью главы района Н. Тураева. Тураев привычно «подмахнул» очередную бумагу, составленную уже знакомой нам госпожой Савенковой: денег на канализацию и очистные сооружения нет, вывоз жидких отходов должен осуществляться за счет собственников домовладений специализированной техникой. Собственник сам может выбирать, чьими услугами пользоваться. 1апреля 2022 года создано муниципальное казенное предприятие «Жилводсервис». Однако в настоящее время в данном предприятии отсутствует специализированная техника для откачки и вывоза ЖБО. И самое милое в этом ответе: администрацией поселка Нарышкино ведется соответствующая работа по подготовке проектно-сметной документации на увеличение мощностей очистных сооружений, расположенных на ул. Садовая в поселке Нарышкино. Сколько времени ведется подготовка этого «проекта» и сколько она еще будет вестись, не уточняется. И самый главный вопрос: смогут ли эти очистные сооружения, мощности которых увеличат (если это вообще когда-нибудь произойдет), принимать и перерабатывать отходы из деревни Большое Сотниково?

Приблизительно в это же время Минаев получает ответ на свое обращение из областного департамента ЖКХ, в котором жителей Урицкого района уведомляют: правительством Орловской области, в том числе совместно с правительством Российской Федерации, реализуются различные государственные программы, которыми предусмотрено оказание муниципальным образованиям финансовой поддержки на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры при условии выполнения установленных требований и наличия необходимого пакета документов, в том числе проектно-сметной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы. В ответе говорится: «В случае направления администрацией Урицкого района заявки в правительство Орловской области о включении данного проекта в одну из действующих региональных или федеральных программ уполномоченным органом государственной власти специальной компетенции Орловской области будет рассмотрена возможность и предприняты меры по его включению в соответствующие программы».

Господин Тураев и его «компетентные» подчиненные вообще в курсе, что такие программы существуют? Может, им стоит, наконец, оторваться от календарей с праздничными датами и ознакомиться с перечнем «инструментов» госрегулирования экономики?

Ольга Рождествина