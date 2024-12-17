«Вы не представляете в каком аду я жила последние годы»: Седокова высказалась о самоубийстве бывшего мужа, видео

Фото: glavny.tv

Сегодня, 17 декабря 2024 года, известная певица Анна Седокова высказалась о трагическом событии — самоубийстве своего бывшего мужа. Она обратилась к общественности с просьбой не тревожить её семью в этот непростой период, особенно учитывая, что у неё есть маленький ребёнок. Артистка не хочет, чтобы он узнал об этой трагедии. Смотрите видео по ссылке.

По словам близких семьи, баскетболист Янис Тимма неоднократно угрожал Анне, говоря, что покончит с собой, если она не вернётся к нему. Он даже оставил ей сообщение с указанием дат своей смерти, пишет SHOT.

В номере спортсмена в хостеле после произошедшего была найдена бутылка водки, которую он разбавлял вишнёвым соком.

Ранее мы писали, что в месте, где нашли тело Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой найдены веревка и телефон спортсмена с номером певицы и просьбой позвонить ей.