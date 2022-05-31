31 мая 2022



Вялотекущая война с борщевиком продолжается

Россельхознадзор напомнил чиновникам и владельцам земельных участков об опасном растении, которое захватывает все больше и больше земли. Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, имеющее повышенную репродуктивную способность, одно растение может давать до 20 тысяч семян. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. Растение ядовито для человека. Достаточно незначительного попадания сока на кожу. Что характерно – ожог проявляется не сразу. Только под воздействием света на коже возникают сильные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. Такие ожоги очень болезненны. У борщевика нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним затруднена. При систематическом и последовательном применении технических и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается.

Следует отметить следующее. Частью 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия в частности по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. В случае обнаружения борщевика Сосновского на земельном участке орловцы вправе обратиться с такими сведениями в соответствующие органы местного самоуправления для принятия мер в установленном законодательством порядке. При обнаружении данного сорного растения на земельном участке сельскохозяйственного назначения, орловцы могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого земельного участка.

 

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Опубликовано 31 мая 2022 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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