Вязаные шапки больше не в тренде: советы стилиста Влада Лисовца на эту зиму

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал о зимних головных уборах, которые в тренде в этом сезоне, сообщает osnmedia.ru.

По мнению эксперта, россиянам стоит отказаться от традиционных вязаных шапок, если позволяет погода. Он подчеркнул, что в условиях российского климата важно сохранять тепло головы. Однако, в свете модных тенденций, вязаные шапки уже уходят в небытие, уступая место более экстравагантным аксессуарам. Модный знаток отмечает, что на первый план выходят кепи, утепленные бейсболки, стильные повязки и теплые косынки.

Лисовец добавил, что шапки царствовали в моде около восьми лет, но в данный момент мы наблюдаем перемены. По его мнению, более необычные головные уборы способны привнести интересный и изысканный штрих в общий образ. Мода, как и сама жизнь, требует смелости и новаторства, а значит, открывает двери для творческого самовыражения в холодное время года.