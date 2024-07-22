Выбрать имя для малыша: 5 советов которые помогут вам сделать это правильно

Выбор имени для ребёнка – это важный и ответственный момент. Существует множество сайтов, где можно найти разнообразные имена на любой вкус. Однако вам нужно выбрать одно конкретное имя, которое будет соответствовать вашему ребёнку. Вот пять советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Совет № 1 . Подумайте о значении имени

Имя может иметь особое значение для вас и вашей семьи. Вы можете почтить семейные или религиозные традиции, назвать малыша в честь любимого родственника или человека, который много значит для вас.

Совет № 2. Обратите внимание на популярность имени

Вы же не хотите, чтобы в группе детского сада или в школьном классе оказалось ещё четверо или пятеро детей с таким же именем? Хотя с модой на имена ничего не поделаешь. В России сейчас наблюдается три основных тренда в имянаречении:

продолжается мода на исконные, старинные имена;

снова входят в моду имена, популярные в поколении бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек;

набирают популярность так называемые «международные» имена.

Совет № 3. Подумайте, как имя нового малыша будет сочетаться с именами его старших братьев и сестёр (если они есть), а также с отчеством и фамилией

Может быть, это здорово, когда всех детей в семье зовут в рифму. Но со временем вы можете пожалеть, что назвали их так похоже, потому что имена могут путаться, особенно если нужно быстро позвать сразу несколько детей. Также не стоит давать ребёнку длинное, сложное имя, если его отчество и/или фамилия тоже довольно длинные и сложные.

Совет № 4. Не советуйтесь по поводу имени для ребёнка ни с кем, кроме его отца

Как известно, сколько людей, столько и мнений. Кто-нибудь, к примеру, непременно работал с Антоном, который был не очень приятным человеком, или ходил в школу с Вероникой, которая была врединой, и потому теперь они ненавидят эти имена. Зачем вам нужны чьи-то чужие воспоминания и связанные с ними ощущения? Любая негативная реакция на «имя вашей мечты» сделает его уже не столь прекрасным и желанным.

Совет № 5. И наконец

Имя должно вам нравиться. Это важно, потому что вам предстоит произносить (и выкрикивать) его много-много лет.

Помните, что выбор имени – это индивидуальный процесс, который зависит от ваших личных предпочтений и ценностей.