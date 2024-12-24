Выбросы тяжелого топлива достигли Крыма: местные жители отмечают, что птицы покрыты мазутом

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Выбросы мазута достигли берегов Крыма, затопив Керчь, морской вокзал, Адмиралтейский сквер и село Челядиново. Местные жители замечают несчастных птиц, изувеченных топливом. Волонтеры уже вышли на уборку побережья, чтобы вернуть природе её чистоту.

Число пострадавших пернатых стремительно растёт, и квалифицированная помощь крайне необходима. Особенно требуются волонтеры из Анапы, готовые привезти с собой все нужные средства для спасения птиц: перчатки, контейнеры, специализированные моющие растворы.

Добровольцы собрали несколько мешков с нефтепродуктом, однако их так и не вывезли. Кроме инициативы волонтеров, официально утверждён лишь один пункт сбора. Очищающим пляж от «Шайбы» до «Акулы» обещаны лопаты, мешки и перчатки для работы.

Борьба с черной жижей продолжается в Анапе, но местные власти не предоставили достаточной техники для вывоза собранного. По регламенту транспорт должен сдавать собранное на взвешивание, что замедляет процесс. Волонтеры сообщают о катастрофической нехватке помощи, а людям приходится самостоятельно доставлять собранное топливо на своих автомобилях, сражаясь за спасение природы, сообщает телеграмм-канал «Mash».