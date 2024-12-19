Выдача инсулина орловцам начнётся в день прямой линии Путина

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В Орловскую область поступило свыше 500 упаковок инсулина, среди которых — инсулин аспарт. Об этом сообщает «ОрелТаймс».

С 19 декабря пациенты смогут получать необходимые препараты, как раз в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В третьей декаде декабря 2024 года ожидается новая поставка более 500 упаковок инсулина, осуществленная за счет средств регионального бюджета в результате заключённых в начале декабря 2024 года контрактов.

Эта мера позволит обеспечить больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными средствами в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в последние недели социальные сети буквально бурлят от жалоб орловцев на трудности в получении инсулина по рецептам. Ситуация накалилась до такой степени, что пациенты стали активно обращаться на телефон прямой линии президента Путина.