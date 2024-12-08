Выпадение волос: как часто нужно мыть голову по мнению эксперта

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Выпадение волос – проблема, с которой сталкиваются многие. Кажется, что вы делаете всё возможное для ухода за волосами: подбираете бережный уход, регулярно посещаете мастера, аккуратно расчёсываетесь и правильно спите. Но проблема не уходит. Если вы сталкивались с подобным, то у нас есть для вас решение!

Британский врач Каран Раджан поделился неожиданной причиной выпадения волос. По его словам, недостаточное мытьё головы может мешать здоровому росту волос и приводить к истончению луковиц. Многие считают, что слишком частое мытьё вредит волосам, но доктор утверждает, что нет доказательств этой теории, пишет marieclaire.ru .

-Это может удивить, и мне стыдно признаться, что раньше я сам так думал, и вы, вероятно, тоже. Но нет никаких доказательств того, что частота мытья волос приводит к их выпадению, -заявил врач:

Правильная гигиена кожи головы помогает предотвратить накопление кожного сала, которое может забивать волосяные фолликулы и вызывать их воспаление. Однако некоторые привычки, связанные с мытьём и укладкой волос, могут привести к их повреждению и выпадению. Использование агрессивных составов, которые смывают защитный липидный слой, может вызвать сухость и ломкость, а постоянное воздействие тепла ослабляет волосы.

Каран Раджан подчеркнул, что состояние волос зависит от других факторов, таких как генетика, стресс, питание и гормональные изменения. Он также отметил, что частота мытья волос не влияет на их выпадение напрямую, но определённые действия во время и после мытья могут повредить их.

Трихолог Анабель Кингсли также высказала своё мнение о частоте мытья головы. Она считает, что это зависит от типа волос и укладки. Людям с тонкими волосами она рекомендует мыть голову ежедневно, так как у них больше сальных желёз, и волосы быстрее становятся грязными. Для тех, у кого волосы средней густоты, оптимально будет мыть голову через день. Также врач добавила, что частота мытья зависит от того, как часто используются тепловые укладки и стайлинг, поскольку его нежелательно оставлять на коже головы на слишком долгое время.

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