Выплата 13-й зарплаты в Орле: кому она положена?

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Многие жители Орла мечтают о получении новогодней премии, известной также как 13-я зарплата. Однако трудовое законодательство не налагает на работодателей обязательств по её выплате, о чем сообщили в Департаменте социальной защиты Орловской области, сообщает «ОрелТаймс».

Вопрос о 13-й зарплате был поднят в социальных сетях губернатора, когда одна орловчанка поинтересовалась, полагается ли такая премия тем, кто работает в государственном секторе.

Региональный департамент разъяснил, что Трудовой кодекс не содержит официального определения понятия «13-я зарплата». Тем не менее, её начисление может быть предусмотрено внутренними правилами трудового распорядка, положением о премировании, а также коллективными и трудовыми договорами.

Следует отметить, что в ряде учреждений 13-я зарплата обычно выплачивается в конце календарного года, перед январскими праздниками, что и привело к её прозвищу «новогодняя премия». С юридической точки зрения такая выплата классифицируется как поощрение за труд и облагается НДФЛ; поскольку премия является частью зарплаты, ответственность за налоговые отчисления лежит на работодателе.