Выплаты жителям приграничных территорий прибывшим в Орловскую область: кому положены и как получить

Сегодня, 17 августа 2024 года, стало известно, что прибывшие в Орловскую область жители приграничных территорий, могут получить несколько видов финансовой поддержки. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей доступна жителям следующих районов и городов: Беловский, Льговский, Хомутовский, Глушковский, Рыльский, Кореневский, Суджанский, города Льгова и Рыльска.

Срок оказания услуги составляет до шести рабочих дней. Заявление можно подать как на себя, так и на несовершеннолетних детей и недееспособных граждан. Об этом сообщили Вести-Орел.

Кроме того, жителям Курской и Белгородской областей доступны следующие выплаты:

Единовременная материальная помощь в размере 15 000 рублей

Выплата при частичной утрате имущества первой необходимости в размере 75 000 рублей

Выплата при полной утрате имущества первой необходимости в размере 150 000 рублей

Выплата родственникам погибших в размере 1 500 000 рублей

Выплата при получении среднего или тяжкого вреда здоровью в размере 600 000 рублей

Выплата при получении легкого вреда здоровью в размере 300 000 рублей

Также, жители Курской области могут проконсультироваться по поводу пенсий по телефонам: