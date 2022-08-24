Выражаем соболезнования
Редакция газеты «Орловская среда» выражает глубокие и искренние соболезнования гражданскому активисту Прокофьевой Марине Михайловне в связи с безвременной кончиной ее сына.
Редакция газеты «Орловская среда» выражает глубокие и искренние соболезнования гражданскому активисту Прокофьевой Марине Михайловне в связи с безвременной кончиной ее сына.
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