24 августа 2022



Выражаем соболезнования

 

Редакция газеты «Орловская среда» выражает глубокие и искренние соболезнования гражданскому активисту Прокофьевой Марине Михайловне в связи с безвременной кончиной ее сына.

 

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Опубликовано 24 Авг 2022 в 15:36. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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