Выросли цены на бензин и дизель в Орловской области

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В ноябре произошло увеличение цен на топливо в Орловской области, что было отражено в отчёте, опубликованном Орёлстатом.

С октября по ноябрь средняя цена газа поднялась с 31,09 до 31,16 рубля за литр, что стало предвестником общего роста цен. Дизельное топливо также не осталось в стороне: его стоимость возросла с 62,24 до 62,78 рубля за литр.

Не миновала эта картина и «92-й» бензин, чья цена в октябре составляла 52,82 рубля, а в ноябре достигла 53,24 рубля за литр.

Кроме того, «95-й» бензин подорожал с 57,47 до 57,91 рубля за литр, а «98-й» увеличился с 81,87 до 82,87 рубля за литр.

Таким образом, неутешительная тенденция роста цен на топливо в Орловской области оставляет граждан в ожидании дальнейших изменений, заставляя задуматься о будущем затрат на передвижение и влиянии этих колебаний на экономическую стабильность региона, сообщает «ОрелТаймс».