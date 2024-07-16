Высокоточные операции на позвоночнике и головном мозге: в Орловской областной клинической больнице появилась система «Мультитрек»

Фото: Правительство Орловской области

В понедельник, 15 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской областной клинической больнице внедрили стереоскопическую навигационную систему «Мультитрек», предназначенную для проведения высокоточных операций на позвоночнике и головном мозге.

Как сообщили в медучреждении, отечественная нейронавигационная система была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Орловские специалисты уже использовали новое оборудование для планирования операций и интраоперационного контроля при удалении объемных образований головного мозга.