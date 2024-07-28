Выявлены причины, по которым орловских выпускников в этом году отстраняли от ЕГЭ

В Региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО) сообщили, что в 2024 году году снизилось количество одиннадцатиклассников, которых удалили с экзаменов за нарушение порядка проведения.

Так, в 2024 году за нарушения порядка ГИА были удалены три выпускника. Для сравнения: в 2023 году их было пять человек, а в 2022 — три участника экзамена.

Один из выпускников школы №4 города Мценска был удалён с экзамена по русскому языку за наличие микрофона и наушников. За наличие шпаргалки с экзамена по профильной математике удалили учащегося БОУ ОО «Созвездие Орла». По этой же причине пришлось покинуть экзамен по обществознанию выпускнику МБОУ «Свободно-Дубровская СОШ» Ливенского района.

Одной выпускнице из гимназии города Ливны аннулировали результат по обществознанию за то, что она разместила контрольно-измерительные материалы экзамена в интернете. Это является нарушением порядка проведения ГИА.

Также нарушения фиксировались не только в отношении выпускников, но и тех, кто привлекался к проведению ЕГЭ. Например, на базе МБОУ – лицея № 40 города Орла был выявлен факт использования незарегистрированной станции записи устных ответов участниками ЕГЭ по английскому языку. Однако это не повлекло искажения результатов участников устной части экзамена. Материалы по данному факту переданы в управление контроля и надзора в сфере образования профильного департамента для привлечения к административной ответственности работников учреждения.

Отметим, что удаление выпускника с экзамена грозит тем, что он не получит аттестат в основной период. Исправить ситуацию он сможет осенью, когда начнётся дополнительный период сдачи ЕГЭ, сообщает «Орелтаймс«.