Взятка, алкогольное опьянение и свертки с неизвестным веществом: в Москве задержан директор орловского реабилитационного центра

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

В Хорошевском суде столицы был арестован Вячеслав Путютин, директор филиала реабилитационного центра в Орле, по обвинению в попытке дачи взятки сотруднику ГАИ. Об этом сообщил телеграм-канал Baza 22 ноября 2024 года.

По информации источника, инцидент произошёл, когда Путютина остановили сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Маршала Жукова в Москве. Мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а в его автомобиле были обнаружены четыре свертка с неизвестным веществом. Чтобы избежать задержания, он предложил полицейским взятку в размере 1 миллиона рублей.

«Это по работе», — мог бы сказать Путютин, который возглавляет филиал реабилитационного центра в Орле. Однако он лишь молчал, опустив взгляд в асфальт. В конце концов, он решился и шёпотом сообщил одному из полицейских сумму с шестью нулями, после чего попытался достать деньги. Всё это было зафиксировано.

Согласно информации с официального сайта реабилитационного центра, Путютин является членом общественного совета при департаменте социальной защиты населения Орловской области и активно участвует в деятельности национальной наркологической лиги.

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