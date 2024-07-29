WhatsApp прекращает свою работу: список моделей смартфонов, которые останутся без поддержки приложения

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями по всему миру, объявило о важном изменении для своих пользователей. В 2024 году WhatsApp прекращает работать на определённых моделях смартфонов. Это решение было принято разработчиками приложения для оптимизации работы и улучшения качества обслуживания. передаёт портал gizchina.com.

Для некоторых старых моделей телефонов WhatsApp больше не будет предоставлять обновления и поддержку. Список этих устройств включает в себя модели от таких производителей, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Важно проверить, есть ли ваш смартфон в этом списке, чтобы быть готовым к возможным изменениям.

Некоторые из этих моделей довольно старые, но их пользователи продолжают использовать их благодаря хорошей технической начинке или невозможности обновлений. В настоящее время WhatsApp рекомендует использовать приложение на устройствах с Android 5.0 или более новой версией операционной системы, а также на iPhone с iOS 12 и выше.

Список моделей, для которых WhatsApp прекращает поддержку в 2024 году

Samsung : Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 Mini I9190, Galaxy S4 Mini I9192 Duos, Galaxy S4 Mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom.

: Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 Mini I9190, Galaxy S4 Mini I9192 Duos, Galaxy S4 Mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom. Motorola : Moto G, Moto X.

: Moto G, Moto X. Apple : iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE.

: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE. Huawei : Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1S, Huawei Y625.

: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1S, Huawei Y625. Lenovo : Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890.

: Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890. Sony : Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M.

: Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M. LG : Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7.

: Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7. Другие бренды: Lenovo A820, Faea F1, THL W8, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE V956, ZTE UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.

Чтобы сосредоточиться на современных моделях и актуальных программных решениях, команда WhatsApp решила прекратить поддержку данных устройств.