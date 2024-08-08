Ярмарка мёда в Городском парке: 20 пасечников привезут свои лучшие товары

В Городском парке, 10 августа 2024 года, пройдёт тематическая ярмарка посвящённая продукции пчеловодства. Мероприятие начнётся в 9:00 и продлится до 15:00 часов. Об этом сообщила администрация города Орла.

Около 20 пасечников из разных районов Орловской области привезут на ярмарку свои лучшие товары. Гости смогут попробовать и приобрести различные сорта мёда, прополис, цветочную пыльцу, воск и свечи из него, пергу и хлебобулочные изделия.

Посетители ярмарки узнают о полезных свойствах мёда и продуктов пчеловодства, а предприниматели смогут получить консультацию по вопросам маркировки такой продукции.

Вход на мероприятие свободный.