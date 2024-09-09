Явка избирателей на дополнительных выборах депутатов в Орловской области превысила 62%: голосование завершилось, идет подсчет голосов

В десяти районах Орловской области — Верховском, Дмитровском, Залегощенском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском и Троснянском — с 6 по 8 сентября 2024 года прошли дополнительные выборы депутатов.

Голосование началось 6 сентября в 8:00 под звуки Гимна России на всех 14 избирательных участках. Избиратели голосовали за кандидатов в представительные органы муниципальных образований. Впервые голосующим избирателям вручили памятные сувениры от избирательной комиссии.

-Верим, что молодёжь, воспользовавшаяся своим избирательным правом, всегда будет ответственно подходить к выбору в своей жизни, — отметили в региональном избиркоме.

Кроме того, избиратели могли проголосовать в населённых пунктах, где нет помещений для голосования или затруднено транспортное сообщение. Дополнительная форма голосования была организована в трёх населённых пунктах: деревне Становое Залегощенского района, селе Орлянка и деревне Пересуха Малоархангельского района. В этих населённых пунктах проживает 143 человека, сообщил Орел-регион.

В воскресенье, 8 сентября 2024 года, в 20:00 все избирательные участки закрылись, голосование завершилось. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. По данным Избирательной комиссии Орловской области, явка избирателей составила 62,50%.

Ранее мы писали, что 6 сентября 2024 года, ровно в 8 часов утра в Орловской области началась работа избирательных участков.