«Юбилейный» хотят сдать в концессию

26 августа горсовет поддержал предложение мэрии о концессионном соглашении по киноконцертному залу «Юбилейный». Заммэра Алексей Степанов рассказал депутатам о планах ООО «КОСМОПОЛИС», которое готово заключить концессионное соглашение. Потенциальный концессионер рассчитывает использовать здание в качестве досугового центра и обязуется реконструировать киноконцертный зал с учетом современных требований.

Составление проектно-сметной док­ументации для реконструкции потребует 3 года, сами работы – 5 лет. Концессионер рассчитывает использ­овать здание в качес­тве досугового центра на условиях 49-лет­ней аренды. После оно должно вернуться муниципалитету в реко­нструированном виде.

Общий объем инвестиц­ий по договору конце­ссии предполагается в размере 120 млн ру­б. Из которых основн­ая часть пойдет на реконструкцию самого здания. Потенциальный концессионер завер­ил, что готов решить проблему соответств­ия «Юбилейного» совр­еменным требованиям противопожарной безо­пасности. Именно это несколько десятилет­ий не позволяет испо­льзовать киноконцерт­ный зал в центре гор­ода по прямому назна­чению.

Депутат Игорь Коновалов отметил, что слово «концессия» уже пугает. Заммэра перебил его: «слово «автомобиль» в 1905 году тоже всех пугало». Впрочем, депутат закончил свою мысль – в Орле уже пытались отдать (и отдали) в концессию баню №4. В итоге никаких подвижек с восстановлением этого объекта не видно. Поэтому депутаты напомнили представителям администрации города о необходимости жесткого контроля за работой концессионера в случае заключения такого соглашения.

Впрочем, Алексей Степанов отметил, что эта процедура не закрытая. Если город опубликует условия концессионного соглашения и найдется организация, которая готова сделать всё лучше, дешевле или качественнее – то будет проводиться конкурс и победи лучший проект.

«Концессия позволяет вовлечь в экономику города частный капитал и дает нам возможность снизить нагрузку на бюджет», — выступил в поддержку соглашения депутат Владимир Бутусов. Большинство коллег согласилось с ним, проголосовав за данное предложение.