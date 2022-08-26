«Юбилейный» хотят сдать в концессию
26 августа горсовет поддержал предложение мэрии о концессионном соглашении по киноконцертному залу «Юбилейный». Заммэра Алексей Степанов рассказал депутатам о планах ООО «КОСМОПОЛИС», которое готово заключить концессионное соглашение. Потенциальный концессионер рассчитывает использовать здание в качестве досугового центра и обязуется реконструировать киноконцертный зал с учетом современных требований.
Составление проектно-сметной документации для реконструкции потребует 3 года, сами работы – 5 лет. Концессионер рассчитывает использовать здание в качестве досугового центра на условиях 49-летней аренды. После оно должно вернуться муниципалитету в реконструированном виде.
Общий объем инвестиций по договору концессии предполагается в размере 120 млн руб. Из которых основная часть пойдет на реконструкцию самого здания. Потенциальный концессионер заверил, что готов решить проблему соответствия «Юбилейного» современным требованиям противопожарной безопасности. Именно это несколько десятилетий не позволяет использовать киноконцертный зал в центре города по прямому назначению.
Депутат Игорь Коновалов отметил, что слово «концессия» уже пугает. Заммэра перебил его: «слово «автомобиль» в 1905 году тоже всех пугало». Впрочем, депутат закончил свою мысль – в Орле уже пытались отдать (и отдали) в концессию баню №4. В итоге никаких подвижек с восстановлением этого объекта не видно. Поэтому депутаты напомнили представителям администрации города о необходимости жесткого контроля за работой концессионера в случае заключения такого соглашения.
Впрочем, Алексей Степанов отметил, что эта процедура не закрытая. Если город опубликует условия концессионного соглашения и найдется организация, которая готова сделать всё лучше, дешевле или качественнее – то будет проводиться конкурс и победи лучший проект.
«Концессия позволяет вовлечь в экономику города частный капитал и дает нам возможность снизить нагрузку на бюджет», — выступил в поддержку соглашения депутат Владимир Бутусов. Большинство коллег согласилось с ним, проголосовав за данное предложение.