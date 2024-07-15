Юные орловцы погрузились в глубины водоема и прикоснулись к миру космонавтики

Фото: Дайвинг клуб подводного плавания «Диво»

В эти выходные, 14 июля 2024 года, стало известно, что в Орле открылась фотовыставка «Подводный космос. Дайвинг детям». Экспозиция на бульваре Победы рассказывает о том, как юные орловцы этим летом прикоснулись к миру космонавтики, полетали в аэротрубе и попробовали себя в дайвинге.

Первым этапом проекта стало знакомство с дайвингом для более чем ста детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Они смогли попробовать себя в этом виде спорта, совершив пробное погружение с аквалангом в закрытом водоёме.

Вторым этапом стал конкурс детского рисунка и эссе на тему «Дайвинг и космос». Победители получили возможность посетить аэродинамическую трубу. Об этом сообщили Орловские новости.

Ещё 35 юных орловцев смогли побывать в Звёздном городке и Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Там они узнали, каково это — быть космонавтом: дети увидели уникальные тренажёры и узнали, как готовят покорителей космоса.