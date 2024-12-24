Юные орловские хоккеисты вновь подтвердили своё мастерство на первенстве Брянской области

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Сегодня, 24 декабря 2024 года, стало известно, что спортсмены из команды «Ледовое поколение» стали триумфаторами первенства Брянской области по хоккею. В соревнованиях, которые объединили юных хоккеистов 2014-2015 годов рождения, приняли участие команды из Орла, Калуги, Курска и Смоленска.

В региональном департаменте физической культуры и спорта рассказали, что первенство носило открытый характер. Команда «Ледовое поколение», представляющая Орёл, продемонстрировала выдающееся мастерство, проведя 11 игр и одержав победы во всех матчах. Этот успех стал для наших земляков вторым подряд на турнире, пишет newsorel.ru.

Награды победителям вручал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Юные спортсмены из Орла получили заслуженные золотые награды, кубок и сертификат на 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на Орловщине открылись два новых Семейных многофункциональных центра.