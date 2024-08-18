Юный житель Орловской области встретился со своим кумиром

Алексей Заец, юный орловец, 16 августа 2024 года смог осуществить свою мечту и встретиться с Олегом Газмановым. Как сообщает «ОрлоVская ласточка», Алексей давно хотел попасть на концерт народного артиста, но поездка постоянно откладывалась.

Благодаря «Движению Первых» заветное желание наконец-то осуществилось! Встреча произошла на «Классной встрече» в рамках «Университетских смен» в Московском государственном институте культуры. Алексей не только послушал любимые песни, но и пообщался с артистом лично, сообщает «Орелтаймс».