Юрий Парахин объявил о скором открытии катка и новогодней ярмарки на площади Ленина в Орле: даты

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В преддверии праздников Орёл преображается, и мэр города Юрий Парахин объявил о скором открытии катка и новогодней ярмарки на площади Ленина. Работы по украшению города к Новому году почти закончены. Каток и ярмарка распахнут свои двери уже на следующей неделе, в конце декабря 2024 года.

Новогодняя ярмарка в центре Орла откроется 25 декабря и будет работать до 14 января, пишет vestiorel.ru. Здесь можно будет приобрести вкусные угощения, сувениры и напитки в ярмарочных домиках и фудтраках. А каток планируется открыть 27 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий.

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