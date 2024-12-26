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Юрий Парахин утвердил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Орла. Обновленное постановление, которое вступит в силу с 1 января, уже опубликовано на сайте городской администрации.

Теперь цена проезда увеличится на четыре рубля: до 32 рублей при безналичном расчёте и до 29 рублей при оплате картой.

Следует отметить, что перевозчики обосновали необходимость повышения тарифов возрастанием расходов на обслуживание автопарка и желанием повысить зарплату водителей. Кроме того, перевозчикам предстоит установить новые тахографы в каждое транспортное средство. Ранее инициаторы повышения запрашивали увеличение стоимости проезда сразу на девять рублей, сообщает «Вести-Орел».

Как сообщил председатель орловского горсовета Василий Новиков, на собрании с перевозчиками градоначальник Юрий Парахин подчеркнул: если поступят новые жалобы от орловцев на неудовлетворительную работу общественного транспорта, он отзовет это постановление. По последним данным, удовлетворённость горожан выросла с 72% до 76%.