Юрий Подоляка: курское направление на утро 09.09.24

Курское направление на утро 09.09.24 от rosvoenkor.ru.

«Здесь все большее и большее количество информации говорит о том, что инициатива постепенно переходит к нам.

Причем, наша активность наблюдается в районе Коренево, где нашим десантникам удалось отбросить противника примерно на 1 км от Коренево вдоль трассы на Суджу. Контратака противника захлебнулась, не начавшись (штурмовую группу размотали наши расчеты БПЛА во время ее сосредоточения).

Также, после отражения недавнего наката противника на линию Нечаев-Бердин, наблюдается уже наша активность в районе Русского и Черкасского Поречных, а также Мартыновки. Судя по всему мы пытаемся улучшить свои здесь позиции, чтобы «выравнивание фронта» произошло в нашу пользу.

Держим кулаки и молимся за парней».