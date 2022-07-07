7 июля 2022



За экономическое развитие Орла будет отвечать уроженка Крыма

Управление экономического развития администрации Орла возглавила Анастасия Сурнова. Соответствующее распоряжение подписал мэр Орла Юрий Парахин.

Анастасия Евгеньевна Сурнова родилась 26 января 1984 года в с. Шелковичное Сакского района Крымской области. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт, финансы и аудит».

Начинала с должности бухгалтера в профессиональном училище №16. Работала в корпорации «ГРИНН», Орловском почтамте «Почты России» и управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

В 2011-2021 годах работала в ПАО «Сбербанк» — специалистом по обслуживанию частных лиц, старшим менеджером по обслуживанию.

С 2021 года – главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации Орла, с августа 2021 года, – начальник отдела.

 

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Опубликовано 07 Июл 2022 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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