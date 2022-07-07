За экономическое развитие Орла будет отвечать уроженка Крыма

Управление экономического развития администрации Орла возглавила Анастасия Сурнова. Соответствующее распоряжение подписал мэр Орла Юрий Парахин.

Анастасия Евгеньевна Сурнова родилась 26 января 1984 года в с. Шелковичное Сакского района Крымской области. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт, финансы и аудит».

Начинала с должности бухгалтера в профессиональном училище №16. Работала в корпорации «ГРИНН», Орловском почтамте «Почты России» и управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

В 2011-2021 годах работала в ПАО «Сбербанк» — специалистом по обслуживанию частных лиц, старшим менеджером по обслуживанию.

С 2021 года – главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации Орла, с августа 2021 года, – начальник отдела.