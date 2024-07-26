Штраф 200 тысяч рублей и 12 лет колонии общего режима получил орловский трансгендер за финансовую помощь ВСУ

В четверг, 25 июля 2024 года, стало известно, что орловский трансгендер получил 12 лет колонии общего режима за финансовую помощь ВСУ. Отбывать наказание он будет в женской колонии общего режима, об этом сообщили в УФСБ региона.

В 2023 года была задержана уроженка Орловской области, изменившая половую принадлежность на мужскую. Уточнялось, что трансгендер был ЛГТБТ-активистом (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена на территории России) и волонтером «ОВД-Инфо»(признан иностранным агентом, заблокирован в РФ).

В суде установлено, что трансгендер перевел деньги на спецсчет Национального банка Украины, открытый для сбора на нужды ВСУ в борьбе с РФ. Его признали виновным по ст. 275 УК России (государственная измена).

Суд назначил трансгендеру штраф в 200 тыс. рублей и наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.