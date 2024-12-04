За нарушения в сфере обращения с отходами орловский «ЭкоПолис» могут привлечь к уголовной ответственности

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Во вторник, 3 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской области разгорается скандал вокруг компании «ЭкоПолис». По результатам проверки надзорным ведомством, проведённой по информации из СМИ, выявлены серьёзные нарушения в сфере обращения с отходами. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Прокурор Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры обнаружил возможные нарушения законодательства со стороны ООО «ЭкоПолис» и направил материалы в соответствующие органы для дополнительной процессуальной проверки.

Проверка выявила возможные нарушения статьи 247 УК РФ о хранении и захоронении отходов с нарушением установленных правил. Это серьёзное правонарушение, которое может привести к уголовной ответственности, пишет orelgrad.ru.

Кроме того, прокуратура внесла представления руководству ООО «Экополис» и ООО «УК «Зелёная роща»», а также органам государственной власти региона. Причиной стали нарушения в технологии приёма, разгрузки и обработки твёрдых коммунальных отходов.

Орловский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав ООО «ЭкоПолис» обрабатывать и захоранивать отходы в соответствии с проектной документацией. Прокуратура будет следить за устранением всех выявленных нарушений.

Проверки надзорного ведомства в Орловской области выявили около 200 нарушений со стороны директора ООО «УК «Зелёная Роща»». К административной ответственности также были привлечены главы компаний «Экологистик», «Экотексити», «Эко-Транс», «Чистый город» и ливенского МУПа «Комсервис». Общая сумма наложенных штрафов составила около полутора миллионов рублей.

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