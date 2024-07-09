За сутки в Орловской области сгорели «Renault Logan» и «Лада Гранта»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области



В Орловской области с 8 по 9 июля 2024 года сгорели два автомобиля «Renault Logan» и «Лада Гранта». Первое происшествие случилось вечером 8 июля на Московском шоссе в Орле. Автомобиль «Renault Logan» загорелся в движении. Еще одно возгорание произошло рано утром 9 июля. Автомобиль «Лада Гранта» загорелся в поселке Шаблыкино, на улице Ленина. Огонь повредил салон машины и уничтожил моторный отсек.

Пожары были потушены. Пострадавших нет. Причины возгораний в настоящее время выясняют специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.