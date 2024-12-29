Забота о старшем поколении: в Орловской области на уход за пожилыми людьми на дому выделят более полумиллиарда рублей

Фото: rostov.rbc.ru

Правительство Орловской области утвердило план по созданию системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и инвалидами на дому, которые нуждаются в уходе. На эти цели в 2025 году будет выделено 581 млн рублей.

План включает восемь мероприятий, среди которых:

выбор территорий для реализации типовой модели СДУ;

создание рабочей группы из представителей разных ведомств;

разработка и запуск модуля «СДУ» на базе информационных систем органов государственной власти Орловской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно документу, в 2024 году социальные услуги на дому получали 10 501 человек, а работали с ними 804 социальных работника, пишет orelsreda.ru. Эти показатели останутся неизменными и в 2025 году. При этом финансирование социальных услуг на дому увеличится с 519 до 581 миллиона рублей. Таким образом, средняя сумма, выделенная на обслуживание одного человека, составит около 55,3 тысячи рублей.

Этот план начнёт действовать с 1 января 2025 года.

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