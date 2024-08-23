Зачем нам третий отсек в стиральной машинке или что будет, если добавить моющие средства не туда

Стиральная машина — это незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Она экономит время и силы, помогая поддерживать чистоту одежды. Однако не все знают, как правильно пользоваться лотками для моющих средств. В каждой стиральной машине есть три отсека, каждый из которых выполняет свою функцию.

Первый отсек обозначен символом «I» или буквой «А»

Он предназначен для предварительной стирки. Если вещи сильно загрязнены, то их нужно предварительно обработать моющим средством. Это поможет избавиться от самых сложных пятен.

Второй отсек помечен цифрой «II» или буквой «B»

Здесь происходит основная стирка. Именно сюда нужно добавлять стиральный порошок или жидкое средство. Этот отсек самый большой, потому что здесь происходит основное очищение вещей.

Третий отсек обычно обозначен цифрой «III» или символом цветка

Он предназначен для кондиционера. Его используют для смягчения ткани и придания ей приятного аромата. Важно помнить, что в этот отсек нельзя добавлять отбеливатели или пятновыводители. Они просто не успеют сработать, так как добавляются на последнем этапе стирки.

Если случайно перепутать моющие средства и добавить их не в тот отсек, стирка всё равно пройдёт, но результат может быть не таким качественным, как ожидалось. Например, если стиральный порошок загрузить в отсек для кондиционера, одежда будет выстирана без должной очистки, так как основной компонент не будет использован по назначению.

Правильное использование каждого отсека стиральной машины помогает добиться отличного качества стирки и продлить срок службы техники.

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