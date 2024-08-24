Задержание Павла Дурова во Франции: грозит 20 лет тюрьмы

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже в Париже. Об этом 25 августа 2024 года сообщает телеканал TF1.

По информации телеканала, Дуров прибыл во Францию из Азербайджана в сопровождении девушки и телохранителя. В аэропорту его встретили сотрудники французских спецслужб. У них был ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования.

Как считают французские судебные органы, основатель Telegram является соучастником незаконных действий, которые совершаются через мессенджер. Речь идёт о незаконном обороте наркотиков, детских уголовных преступлениях и мошенничестве. Кроме того, по версии следствия, Дуров отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Павел Дуров мог быть привлечён к ответственности только на территории Франции, поэтому он редко посещал Европу и останавливался в странах, где Telegram находится под наблюдением властей.

Сейчас Павел Дуров находится под стражей. Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF) планируют представить его перед судом и предъявить обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, сокрытием и соучастием.