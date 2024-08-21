Задержанный бывший советник губернатора Орловской области заключил контракт с Минобороны

Сегодня, 21 августа 2024 года, во время заседания Советского районного суда в Орле, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для экс-советника губернатора по вопросам СМИ, стало известно, что он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Это решение было принято сегодня.

-Я подписал контракт с Минобороны, в котором выразил желание стать военнослужащим по контракту. Надеялся, что сегодня отправлюсь в воинское подразделение для выполнения боевых задач. Это решение не связано с попыткой скрыться от уголовного дела, просто я утратил доверие к следствию и судебной системе. Я теряю время в СИЗО и ощущаю себя как человек на исходе, — приводит слова Сергея Лежнева «ОН».

Напомним, что сегодня, 21 августа 2024 года, Сергею Лежневу было предъявлено новое обвинение. Его подозревают в хищении средств при закупке аппарата компьютерной томографии для БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Как сообщал ранее ОрелТаймс, у советника орловского губернатора действительно есть возможность отправиться в зону СВО, подписав контракт с Министерством обороны РФ. В этом случае расследование в его отношении будет приостановлено, сообщает «Орелтаймс».