Сегодня, 23 августа 2024 года, Орловская среда сообщила, что несколько заключённых взяли в заложники сотрудников колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. В 16.00 часов дня началась операция по спасению заложников. Штурм продлился полчаса.

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Террористы ликвидированы в первые минуты штурма. По информации Mash, по ним чётко отработали снайперы СОБР Росгвардии. После этого на территорию колонии вошёл спецназ ФСИН, освободил заложников и зачистил территорию.

Нападение на ИК-19, вероятно, произошло из-за халатности сотрудников колонии. Один из них, проводя обход, забыл закрыть решетку в барак. В результате заключенные смогли выйти к дежурному участку через открытую калитку.

Самодельный жилет смертника, который был надет на 23-летнем Рустамчон Наврузи террористы сделали на швейном производстве самой колонии.

Взрывчатку сделали на основе бензина и промышленных жидкостей из ингредиентов в рабочем гараже сидельцев.

Захватчики являются протеже радикальной исламистской группировки в колонии. Они сами присоединились к террористам, чтобы избежать проблем, связанных со своим статусом «барыг». В последнее время радикалы стали больше молиться, даже во время построения, что привело к конфликту с администрацией.

В результате захвата ИК-19 под Волгоградом погибли четыре сотрудника УФСИН, в том числе 25-летний Сергей Гордополов. Ещё пять человек госпитализированы.

Четверо заключённых из Волгоградской ИК-19 погибли во время бунта радикалов. Сидельцы до смерти забили их молотками в самом начале штурма. Итого в результате захвата погибло восемь человек: четыре сотрудника и четыре зэка.

Ранее мы сообщали, что Денис Орлов рассказал, как ВСУ жестоко расстреляли семью с двумя малышами в Курской области и записали свое преступление на экшен-камеру.