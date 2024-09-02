Заключённые в Орловской области займутся пошивом одежды: в колонии откроется швейная фабрика

В воскресенье, 1 сентября 2024 года, стало известно, что в Кромской колонии Орловской области появится новое предприятие — швейная фабрика. Администрация ИК-6 УФСИН России по Орловской области решила разнообразить трудовую деятельность своих подопечных и организовала работу фабрики.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Колония провела два тендера, связанных с обустройством нового производства на своей территории.

Первый тендер касается капитального ремонта крыши главного корпуса швейной фабрики. Работы должны быть завершены в начале октября этого года. Подрядчику дали 37 дней на выполнение контракта, за что он получит 2,2 миллиона рублей.

По второму контракту администрация колонии закупила оборудование для швейного производства. Всего было приобретено 56 швейных машин, которые будут установлены в течение 50 дней.

Подрядчик согласился продать оборудование за 1,7 миллиона рублей, хотя максимальная цена контракта составляла 2,5 миллиона.

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