Закон «Об инвестиционном фонде Орловской области», принятый ещё в 2013 году, до сих пор не работает

На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам облсовета 13 августа 2024 года, обсудили реализацию этого закона. Исполняющий обязанности руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Юрий Савкин признал, что правительство региона использует другие инструменты поддержки инвесторов, а фонд так и не заработал. Савкин также отметил, что порядок исполнения закона всё ещё не принят.

Председатель комитета Сергей Потёмкин выразил удивление, почему за столько лет не удалось наладить работу инвестиционного фонда. Он напомнил, что закон был инициирован самими чиновниками, и в него вложили 10 млн рублей бюджетных средств. Однако порядка применения закона так и нет.

Коллеги-депутаты поддержали председателя. Так, коммунист Андрей Фролов привёл в пример Казань, где инвестфонд участвует в программах по строительству жилья. Половина квартир остаётся у государства, другая — у инвестора. Подобные схемы успешно работают и в других регионах России.

Эсер Руслан Перелыгин подчеркнул, что государственно-частное партнёрство (ГЧП) используют многие страны. Он предположил, что проблема может быть в самих чиновниках: они не способны участвовать в ГЧП, поскольку не связывают своё будущее с Орловщиной.

Комитет принял решение ходатайствовать о ликвидации инвестиционного фонда, сообщает «Орелтаймс«.