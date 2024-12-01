Закон подписан: в России вводится новый налог

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит новый налог на цифровую валюту, начиная с 1 января 2025 года. Согласно положениями этого документа, цифровая валюта будет рассматриваться как имущество для целей налогообложения.

Закон определяет правила налогообложения доходов и расходов, связанных с майнингом цифровой валюты, а также ее куплей-продажей. Кроме того, он устанавливает обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, касающиеся налогового контроля. Все данные о майнерах будут автоматически передаваться в налоговые органы, и эту обязанность будут нести операторы, предоставляющие соответствующую инфраструктуру.

Для лиц, занимающихся майнингом, предусмотрена шкала налогообложения, которая зависит от общего объема доходов. Так, ставка составляет 13% для дохода до 2,4 миллиона рублей и 15% для сумм, превышающих этот порог.

Доходы от майнинга будут определяться на основании рыночной стоимости цифровой валюты на момент признания дохода, пишет pnz.ru .

В случае, если сделки с одной и той же цифровой валютой проводились через несколько бирж, налогоплательщик сможет самостоятельно выбрать рыночную котировку для расчета налога.

Важно отметить, что майнеры не смогут применять специальный налоговый режим для самозанятых.

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