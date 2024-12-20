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Заливаем этот бюджетный состав в выгребную яму и не откачиваем её годами

Евгения Гулевская
20 декабря 2024

Эффективное средство для очистки выгребных ям, основанное на питательной среде с использованием овсяных хлопьев и сахара, — это экономичный способ улучшить разложение органики и нейтрализовать неприятные запахи.

Такой подход позволяет самостоятельно размножить бактерии из покупного препарата и сэкономить на специализированных средствах.

Инструкция:

  1. Подготовьте ингредиенты:
    • 1 литр воды,
    • 2 столовые ложки овсяных хлопьев (или сухого картофельного пюре),
    • 1 столовую ложку сахара,
    • 1 чайную ложку бактерий из покупного препарата.
  2. Создайте питательную среду:
    • Влейте воду в емкость и добавьте хлопья или пюре с сахаром.
    • Прокипятите смесь в течение 15 минут, чтобы активировать питательные вещества.
  3. Охладите и добавьте бактерии:
    • После остывания до комнатной температуры добавьте бактерии из препарата.
  4. Применение:
    • Размешайте раствор и вылейте его в выгребную яму или септик.

Преимущества:

  • Ускоряет разложение органических отходов.
  • Снижает неприятный запах.
  • Экономичный и доступный вариант по сравнению с покупными биопрепаратами.

Важно помнить, что регулярное использование такого средства поможет поддерживать оптимальное состояние выгребной ямы или септика.

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