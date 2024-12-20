Заливаем этот бюджетный состав в выгребную яму и не откачиваем её годами

Эффективное средство для очистки выгребных ям, основанное на питательной среде с использованием овсяных хлопьев и сахара, — это экономичный способ улучшить разложение органики и нейтрализовать неприятные запахи.

Такой подход позволяет самостоятельно размножить бактерии из покупного препарата и сэкономить на специализированных средствах.

Инструкция:

Подготовьте ингредиенты: 1 литр воды,

2 столовые ложки овсяных хлопьев (или сухого картофельного пюре),

1 столовую ложку сахара,

1 чайную ложку бактерий из покупного препарата. Создайте питательную среду: Влейте воду в емкость и добавьте хлопья или пюре с сахаром.

Прокипятите смесь в течение 15 минут, чтобы активировать питательные вещества. Охладите и добавьте бактерии: После остывания до комнатной температуры добавьте бактерии из препарата. Применение: Размешайте раствор и вылейте его в выгребную яму или септик.

Преимущества:

Ускоряет разложение органических отходов.

Снижает неприятный запах.

Экономичный и доступный вариант по сравнению с покупными биопрепаратами.

Важно помнить, что регулярное использование такого средства поможет поддерживать оптимальное состояние выгребной ямы или септика.