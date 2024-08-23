Замдиректора филиала ПГУПС в Орле оштрафован на 80 тысяч рублей за ущерб в 600 тысяч

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Сегодня, 23 августа 2024 года, Железнодорожный суд города Орла вынес решение по делу заместителя директора по административно-хозяйственной работе Орловского филиала ФГБУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Его обвиняли в превышении должностных полномочий.

Как сообщает издание «ОрёлГрад», ссылаясь на материалы дела, обвиняемый отвечал за проведение закупок для нужд университета. Однако он выполнял свою работу недобросовестно.

В августе 2021 года и в мае-июне 2022 года обвиняемый согласовал подрядчикам замену товаров и материалов, указанных в государственном контракте, на более дешёвые аналоги. После этого он принял все проведённые работы и оплатил их в соответствии с контрактом, что привело к ущербу федерального бюджета в размере 600 тысяч рублей.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, а также лишил его права занимать должности, связанные с организацией закупок для государственных нужд, сроком на два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщает «Орелтаймс».