Заменит дорогую колбасу: вкусная и сочная буженина по этому рецепту тает о рту, а гости в восторге

Домашняя буженина — это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и сочным мясным деликатесом, который можно использовать в качестве нарезки или для бутербродов. Вот как ее легко приготовить!
Ингредиенты:
- Свинина (шея) — 2 кг
- Вода — 1,5 л
- Соль — 40 г
- Сахар — 30 г
- Лавровый лист — 3 шт.
- Бадьян — 1 звездочка
- Перец душистый горошком — 5 шт.
- Перец черный горошком — 10 шт.
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Кориандр — 1/2 ч.л.
Приготовление:
- Приготовление рассола:
- В кастрюле доведите 1,5 литра воды до кипения.
- Добавьте в воду соль, сахар, лавровый лист, бадьян, душистый и черный перец, кориандр и очищенные зубчики чеснока.
- Кипятите рассол 3-5 минут, затем дайте ему остыть.
- Маринование мяса:
- Погрузите свинину в остывший рассол и оставьте мариноваться на сутки в холодильнике.
- Запекание:
- После маринования обсушите мясо и оберните его в фольгу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте мясо в фольге в течение 1 часа.
- Затем откройте фольгу и увеличьте температуру до 200 градусов. Запекайте еще 1 час, поливая мясо выделившимся соком.
- Охлаждение и подача:
- После запекания дайте буженине остыть при комнатной температуре.
- Можно подавать в теплом, горячем или холодном виде.
Примечания:
- Буженина отлично подходит для бутербродов, как закуска на праздничный стол или как часть завтрака.
- Храните буженину в холодильнике, чтобы она оставалась свежей и вкусной.
Приятного аппетита!