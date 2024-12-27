Заменит дорогую колбасу: вкусная и сочная буженина по этому рецепту тает о рту, а гости в восторге

Фото: Скриншот видео с Дзен-канала Цветковой Натальи.

Домашняя буженина — это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и сочным мясным деликатесом, который можно использовать в качестве нарезки или для бутербродов. Вот как ее легко приготовить!

Ингредиенты:

Свинина (шея) — 2 кг

Вода — 1,5 л

Соль — 40 г

Сахар — 30 г

Лавровый лист — 3 шт.

Бадьян — 1 звездочка

Перец душистый горошком — 5 шт.

Перец черный горошком — 10 шт.

Чеснок — 5-6 зубчиков

Кориандр — 1/2 ч.л.

Приготовление:

Приготовление рассола: В кастрюле доведите 1,5 литра воды до кипения.

Добавьте в воду соль, сахар, лавровый лист, бадьян, душистый и черный перец, кориандр и очищенные зубчики чеснока.

Кипятите рассол 3-5 минут, затем дайте ему остыть. Маринование мяса: Погрузите свинину в остывший рассол и оставьте мариноваться на сутки в холодильнике. Запекание: После маринования обсушите мясо и оберните его в фольгу.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте мясо в фольге в течение 1 часа.

Затем откройте фольгу и увеличьте температуру до 200 градусов. Запекайте еще 1 час, поливая мясо выделившимся соком. Охлаждение и подача: После запекания дайте буженине остыть при комнатной температуре.

Можно подавать в теплом, горячем или холодном виде.

Примечания:

Буженина отлично подходит для бутербродов, как закуска на праздничный стол или как часть завтрака.

Храните буженину в холодильнике, чтобы она оставалась свежей и вкусной.

Приятного аппетита!