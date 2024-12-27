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Заменит дорогую колбасу: вкусная и сочная буженина по этому рецепту тает о рту, а гости в восторге

Евгения Гулевская
27 декабря 2024
Фото: Скриншот видео с Дзен-канала Цветковой Натальи.

Домашняя буженина — это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и сочным мясным деликатесом, который можно использовать в качестве нарезки или для бутербродов. Вот как ее легко приготовить!

Ингредиенты:

  • Свинина (шея) — 2 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 40 г
  • Сахар — 30 г
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Бадьян — 1 звездочка
  • Перец душистый горошком — 5 шт.
  • Перец черный горошком — 10 шт.
  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Кориандр — 1/2 ч.л.

Приготовление:

  1. Приготовление рассола:
    • В кастрюле доведите 1,5 литра воды до кипения.
    • Добавьте в воду соль, сахар, лавровый лист, бадьян, душистый и черный перец, кориандр и очищенные зубчики чеснока.
    • Кипятите рассол 3-5 минут, затем дайте ему остыть.
  2. Маринование мяса:
    • Погрузите свинину в остывший рассол и оставьте мариноваться на сутки в холодильнике.
  3. Запекание:
    • После маринования обсушите мясо и оберните его в фольгу.
    • Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте мясо в фольге в течение 1 часа.
    • Затем откройте фольгу и увеличьте температуру до 200 градусов. Запекайте еще 1 час, поливая мясо выделившимся соком.
  4. Охлаждение и подача:
    • После запекания дайте буженине остыть при комнатной температуре.
    • Можно подавать в теплом, горячем или холодном виде.

Примечания:

  • Буженина отлично подходит для бутербродов, как закуска на праздничный стол или как часть завтрака.
  • Храните буженину в холодильнике, чтобы она оставалась свежей и вкусной.

Приятного аппетита!

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