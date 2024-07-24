Замглавы департамента здравоохранения Орловской области Светлану Жирову отстранили от должности: ей грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Орловский областной совет

Во вторник, 23 июля 2024 года, Заводским районным судом г. Орла была временно отстранена от своей должности заместитель главы департамента здравоохранения Светлана Жирова на время проведения следствия.

Жирова стала фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Чиновнице уже предъявлено обвинение, связанное с превышением полномочий в сфере льготного лекарственного обеспечения. В случае признания её вины, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновница была известна своими связями с экс-советником губернатора Орловской области Сергеем Лежневым. Когда у Лежнева проходили обыски по делу о хищении на орловских мостах, оперативные мероприятия также проводились и у Светланы Жировой.

Сергей Лежнев был задержан в мае 2024 года и стал обвиняемым в хищениях на мостах. Сейчас он находится в СИЗО.