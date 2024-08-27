Замначальника и инспектор колонии №5 в Нарышкино обвиняются в превышении должностных полномочий

В августе 2024 года Следственный комитет Орловской области предъявил обвинение заместителю начальника и инспектору отдела безопасности колонии № 5 в посёлке Нарышкино. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

В ходе расследования было установлено, что в мае 2024 года обвиняемые выполнили незаконный приказ начальника отдела безопасности и уничтожили изъятые у осуждённых мобильные телефоны и другие запрещённые предметы. Таким образом они пытались повысить свой авторитет и создать видимость компетентности.

Фигурантами дела стали Егор Кашин и Павел Сафронов. Они были задержаны правоохранительными органами 16 августа. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств. Расследование осуществляется при поддержке УФСИН России по Орловской области и УФСБ России по Орловской области.

Ранее мы сообщали, что жителя Орла будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.