Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал топ-5 фраз, которые используют мошенники

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о самых популярных фразах, используемых мошенниками. Он назвал пять стоп-слов, услышав которые, лучше сразу положить трубку.

Вот эти фразы:

«ФСБ»;

«МВД»;

«Центральный банк»;

«Безопасный счёт»;

«Сообщите код из СМС / данные карты / паспорта или СНИЛС».

Станислав Кузнецов предупредил, что если вы услышали эти слова в телефонном разговоре с незнакомцем, то с вами говорит преступник.

Злоумышленники всё чаще используют мессенджеры и телефонные звонки для обмана граждан. Они могут представляться сотрудниками полиции или Центробанка и убеждать перевести деньги на безопасный счёт. Также мошенники могут выдавать себя за операторов сотовой связи и предлагать продлить договор.

Ещё одна популярная схема — звонок в мессенджере с номера, на аватарке которого изображён логотип «Госуслуг». В этом случае мошенник может сообщить о долге, который якобы нужно срочно оплатить. Кроме того, преступники могут выдавать себя за представителей социального фонда и предлагать перерасчёт пенсии или прохождение диспансеризации.

Важно помнить, что сотрудники государственных органов никогда не запрашивают личные данные по телефону или через мессенджеры. Если вам звонят и просят предоставить конфиденциальную информацию, это повод насторожиться.

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