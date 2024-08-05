Запечённая рыба по-гречески под соусом из помидоров: как быстро приготовить полезный ужин

Запечённая рыба по-гречески под соусом из помидоров— отличный выбор для тех, кто ценит вкусную и сочную еду, приготовленную быстро и с минимумом продуктов. Для него подойдёт филе любой рыбы. На гарнир можно подать макароны, картофельное пюре, рис с овощами или гречку.

Ингредиенты:

Филе рыбы (подойдёт любая рыба) — 500 г;

Помидоры — 2 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

Соль, перец, приправы — по вкусу.

Для приготовления этого блюда не потребуется много времени и усилий.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Промойте рыбу, обсушите её бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Приготовьте соус. Для этого помойте помидоры, сделайте на них крестообразные надрезы и опустите в кипяток на 30 секунд. Затем переложите их в холодную воду, чтобы остановить процесс варки. Снимите с помидоров кожицу и измельчите их в блендере до состояния пюре. Добавьте к ним мелко нарезанный чеснок, зелень, соль и перец. Всё тщательно перемешайте. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё рыбу. Залейте её получившимся соусом. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180–200 градусов около 35–40 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от вида рыбы и особенностей духовки.

Подавайте запечённую рыбу по-гречески с любимым гарниром. Это блюдо прекрасно сочетается с макаронами, картофельным пюре, рисом с овощами и гречкой. Приятного аппетита!