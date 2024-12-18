Защита медиков: уголовная статья 238 УК РФ больше не коснётся орловских врачей

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Сегодня, 18 декабря 2024 года, стало известно, что бывший сенатор Владимир Круглый поделился хорошей новостью для медицинских работников Орла. Врачей освободят от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ, которая касается оказания небезопасных услуг. Именно по этой статье чаще всего привлекали медработников к ответственности.

Ответственность за врачебные ошибки останется по статьям 109 и 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пишет орелtimes.

Юрист Софья Волкова пояснила «Ведомостям», что врач оказывает пациенту медицинскую помощь, а не услугу. Поэтому неправильно было квалифицировать действия врачей по оказанию медицинской помощи как предоставление услуги. Они регулируются специализированным законодательством, а не нормами закона о защите прав потребителя.

-Мы стали свидетелями значимого шага в защите врачей, — написал Круглый в своём тг-канале.

Он также отметил важность профессиональных ассоциаций врачей, проведения экспертизы качества медицинской помощи и страхования профессиональной ответственности.

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