Заслуженный артист России Олег Пономарёв готовит премьеру в Орловском театре кукол

Открытие 82-го театрального сезона в Орловском кукольном театре состоится 1 сентября 2024 года. Режиссёр-постановщик заслуженный артист РФ Олег Пономарёв представит зрителям новую постановку.

Как сообщили в театре, сезон откроется спектаклем «Сказка о попе и о его работнике Балде» (6+) по одноимённой сказке А.С. Пушкина. Зрителей ждёт ироничная и философская история о находчивом Балде, жадном попе, хитрой попадье и маленьком чёрте. Спектакль учит, что доброта и смекалка всегда побеждают жадность и трусость.

Художник-постановщик — заслуженный работник культуры РФ Светлана Рыжкова. В постановке будут использоваться как живые актёры, так и планшетные куклы.

Премьерные показы пройдут 1, 6 и 7 сентября в 11:00.

Напоминаем, что посетить спектакли Орловского театра кукол можно по Пушкинской карте, сообщает «Орелтаймс«.