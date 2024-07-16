Завтра состоится прощание с ректором Орловского государственного университета Александром Федотовым

Фото: Орловский Государственный Университет

Завтра, 17 июля 2024 года, в городе Орле состоится прощание с Александром Федотовым, ректором Орловского государственного университета. Об этом сообщила Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы.

Церемония прощания начнётся в 11:00 в зале МУП Ритуально-обрядовых услуг по адресу Наугорское шоссе, 27.

Напомним, что о кончине Александра Федотова стало известно накануне. Причины смерти пока не установлены.

Карьера Федотова в ОГТУ началась с должности инженера. Со временем он дорос до проректора по развитию и административным вопросам, а затем стал исполнять обязанности ректора. В 2016 году произошло объединение двух крупнейших орловских вузов. В результате этого Александра Федотова назначили исполнять обязанности первого проректора объединённого университета. Спустя три года он возглавил вуз с приставкой «и. о.», а в 2021 году был утверждён в должности.

Таким образом, Федотов посвятил орловским университетам более четверти века своей профессиональной деятельности.