Праздничный концерт и полевая кухня: что еще ждет орловцев 2 августа в День ВДВ

Завтра, 2 августа 2024 года, в Орле пройдет торжественное шествие в честь Дня ВДВ. Об этом сообщили в городской администрации.

Празднование начнётся с возложения венка в сквере Танкистов в 8 часов утра и продлится до 8:30.

Затем у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится патриотическая акция, которая продлится с 9:00 до 10:00.

В сквере Героев-десантников с 9:00 до 13:00 будет организован концерт, полевая кухня и выставка оружия. Также выступит группа «Перевал».

Шествие по маршруту Наугорское шоссе — улица Лескова — Бульвар Победы запланировано на 10:10–10:20.

С 10:30 до 10:40 участники мероприятия возложат цветы к бюстам Рязанцева, Скворцова, Санько, Образцова и Горбатова на Бульваре Победы.

Завершится праздник концертом в Парке Победы, который начнётся в 18:00 и закончится в 20:00.