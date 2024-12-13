Здоровье Бориса Щербакова резко ухудшилось, его перевели в реанимацию: что случилось?

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Сегодня, 13 декабря 2024 года, стало известно, что состояние здоровья Бориса Щербакова, любимого многими актёра, резко ухудшилось. После перенесённой операции из-за неудачного падения ему стало лучше, но послеоперационный период принёс новые проблемы. У артиста развилась пневмония и его перевели в реанимацию.

Несмотря на трудности, актёр остаётся в сознании и выражает жалобы на слабость и тошноту. Медики делают всё возможное, чтобы помочь ему, и дают положительные прогнозы, пишет Mash.

Свое 75-летие Борис Щербаков встретил в больничной палате. Травма привела не только к пневмонии, но и к развитию анемии из-за потери крови.

Ранее мы писали, что «Хочешь жить, бросай курить»: соседи известного актера предполагают, почему Борис Щербаков потерял сознание на лестничной клетке.