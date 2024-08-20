Здоровое питание: основные принципы

Независимо от того, готовите вы еду сами или покупаете готовую пищу, важно следить за балансом белков, жиров и углеводов. Не забывайте о фруктах и овощах — они должны быть в каждом приёме пищи.

Цель любой еды — не только доставить вам удовольствие, но и дать организму необходимые питательные вещества. Если хотите узнать больше о здоровом питании, ознакомьтесь с нашим гидом. Рассказывает Любовь Сафонова.

Вот несколько вариантов быстрых перекусов:

Белки: творог или йогурт, сыр (твёрдый, мягкий, сливочный, с плесенью), рыба или мясо (готовая ветчина, колбаса или солёная рыба), яйца, хумус, арахисовая паста.

Жиры: орехи и семечки (грецкие орехи, миндаль, кешью, тыквенные и подсолнечные семечки), авокадо.

Углеводы: хлеб, крекеры и печенье, печёная картошка, фрукты и ягоды (бананы, яблоки, груши, персики, виноград), овощи (огурцы, сельдерей, болгарский перец, морковь).

Вы можете комбинировать эти продукты, создавая разнообразные блюда. Вот несколько идей:

Йогурт с мюсли и ягодами. Хумус, морковные палочки и крекеры. Бутерброд из цельнозернового хлеба с творожным сыром и авокадо. Бутерброд с красной рыбой, яйцо и огурец. Печёная картошка с сыром и помидорами. Бутерброд с арахисовой пастой и бананами.

Помните, что здоровое питание — это не только баланс питательных веществ, но и разнообразие продуктов. Комбинируйте белки, жиры и углеводы, чтобы получить все необходимые витамины и минералы.